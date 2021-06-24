Як можна зупинити "Північний потік-2"

Після завершення будівництва, газопровід потрібно ще сертифікувати, бо інакше працювати він не зможе. Про це глава правління "Нафтогазу" заявив у інтерв'ю.

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За словами чиновника, США можуть зробити так, що "Північний потік-2" не отримав сертифікацію.

Щоб цей газопровід працював, багато ще чого потрібно: щоб були компанії, які бронюють потужності, щоб хтось купував газ, який іде через цей газопровід. Все це теж може бути предметом відповідних санкцій із боку США,

– пояснив Вітренко.

Під час свого нещодавнього візиту до США глава "Нафтогазу" обговорював із конгресменами можливості зупинення проєкту. Адже Адміністрація Джо Байдена наразі так і не застосувала найдієвіші санкції.

Які санкції варто запроваджувати

Вітренко пояснив, що більшість санкцій варто застосувати не до самого газопроводу, а щодо компаній, які працюють із ним, та операційних грошових потоків. Саме у цьому і є сенс санкцій: "США кажуть: якщо ви хочете мати справу з цією компанією, тоді ми не будемо мати справи з вами".

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