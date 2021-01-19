Владимир Зеленский 19 января встретился с главой ОБСЕ и министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Украинский лидер поблагодарил Линде за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Зеленский заявил, что очень важно признавать: Крым и Донбасс – это Украина. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Для нас очень важно признавать, что и Крым, и Донбасс – это Украина,

– подчеркнул президент.

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