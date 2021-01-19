Завершение войны на Донбассе является приоритетом: Зеленский встретился с главой ОБСЕ
Владимир Зеленский 19 января встретился с главой ОБСЕ и министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Украинский лидер поблагодарил Линде за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Зеленский заявил, что очень важно признавать: Крым и Донбасс – это Украина. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Для нас очень важно признавать, что и Крым, и Донбасс – это Украина,
– подчеркнул президент.
Что еще сказал Зеленский
- Он благодарен Линде за ее позицию, что завершение войны на Донбассе является приоритетом.
- Однако очень важно активно говорить о возвращении оккупированного Крыма. Именно для этого создали Крымскую платформу.
- Завершение войны на Донбассе украинская сторона всегда обсуждает на высоком представительском уровне.
- Украина выполнила все договоренности, достигнутые во время встречи лидеров стран "нормандской четверки" в декабре 2019 года.
- Однако с другой стороны открыли лишь один КПВВ.
- Остальные пункты, которые построила украинская сторона, оккупанты не открывают.
- Также сейчас оккупанты активно блокируют процесс обмена пленными и тормозят работу Международного комитета Красного Креста и работу миссии ОБСЕ.
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