Завершення війни на Донбасі є пріоритетом: Зеленський зустрівся з главою ОБСЄ
Володимир Зеленський 19 січня зустрівся з главою ОБСЄ та міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде. Український лідер подякував Лінде за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.
Зеленський заявив, що дуже важливо визнавати: Крим і Донбас – це Україна. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Для нас дуже важливо визнавати, що і Крим, і Донбас – це Україна,
– наголосив президент.
Що ще сказав Зеленський
- Він вдячний Лінде за її позицію, що завершення війни на Донбасі є пріоритетом.
- Однак дуже важливо активно говорити про повернення окупованого Криму. Саме для цього створили Кримську платформу.
- Завершення війни на Донбасі українська сторона завжди обговорює на високому представницькому рівні.
- Україна виконала усі домовленості, досягнуті під час зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" у грудні 2019 році.
- Однак з іншого боку відкрили лише один КПВВ.
- Решту пунктів, які збудувала українська сторона, окупанти не відкривають.
- Також наразі окупанти активно блокують процес обміну полоненими та гальмують роботу Міжнародного комітету Червоного Хреста і роботу місії ОБСЄ.
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