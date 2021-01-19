Володимир Зеленський 19 січня зустрівся з главою ОБСЄ та міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде. Український лідер подякував Лінде за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Зеленський заявив, що дуже важливо визнавати: Крим і Донбас – це Україна. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Для нас дуже важливо визнавати, що і Крим, і Донбас – це Україна,

– наголосив президент.

Що ще сказав Зеленський

Він вдячний Лінде за її позицію, що завершення війни на Донбасі є пріоритетом.

Однак дуже важливо активно говорити про повернення окупованого Криму. Саме для цього створили Кримську платформу.

Завершення війни на Донбасі українська сторона завжди обговорює на високому представницькому рівні.

Україна виконала усі домовленості, досягнуті під час зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" у грудні 2019 році.

Однак з іншого боку відкрили лише один КПВВ.

Решту пунктів, які збудувала українська сторона, окупанти не відкривають.