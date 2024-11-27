По его словам, Украине вряд ли удастся вернуть себе свои территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Джахара "Фрэнки" Матисека для "Радио Свобода".

Смотрите также Границы 23 февраля 2022 года: у Зеленского назвали условие для начала переговоров

Насколько реален сценарий создать демилитаризованную зону

Джахар "Фрэнки" Матисек считает, что демилитаризованная зона на территории Украины – это реальный сценарий завершения войны. Она может быть должным образом укреплена и даже привлечь европейские войска, что поставит конец войне в будущем.

Это будут миллионы мин и украинские оборонительные базы, а также, возможно, силы под флагом Европейского союза как наблюдатели, миротворцы и часть этой линии сдерживания. По сути, это стало бы одним большим проводом сдерживания, если хотите. Это был бы идеальный результат для многих стран, особенно в Европе. Это очень грустно и обидно, но трудно донести до среднего американца или среднего европейца, что эта война стоит того, чтобы за нее сражаться и умирать,

– отметил Матисек.

Он сравнил этот сценарий с разделом Кореи в 1940-х годах и отметил, что такой результат может стать компромиссом, если война затянется или российские войска снова продвинутся в Киев. В то же время подполковник считает, что лучшим результатом для Украины был бы полный вывод российских войск, хотя это маловероятно. Он отметил, что Запад пока не готов воевать за Украину.

НАТО, вероятно, не захочет участвовать в миссии из-за статьи 5 Альянса, которая предусматривает коллективную оборону в случае нападения. Вместо этого она может быть организована под эгидой ЕС. Подполковник уверен, что страны Восточной Европы, Балтии, Франция и Германия вполне могут отправить свои войска в Украину в случае создания демилитаризованной зоны.

Украина, по его мнению, вряд ли сможет силой вернуть себе утраченные территории. Сценарий создания демилитаризованной зоны, впрочем, выглядит вполне реальным.