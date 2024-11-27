За його словами, Україні навряд чи вдасться повернути собі свої території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Джахара "Френкі" Матісека для "Радіо Свобода".

Дивіться також Кордони 23 лютого 2022 року: у Зеленського назвали умову для початку переговорів

Наскільки реальний сценарій створити демілітаризовану зону

Джахар "Френкі" Матісек вважає, що демілітаризована зона на території України – це реальний сценарій завершення війни. Вона може бути належно укріплена та навіть залучити європейські війська, що поставить край війні в майбутньому.

Це будуть мільйони мін і українські оборонні бази, а також, можливо, сили під прапором Європейського союзу як спостерігачі, миротворці та частина цієї лінії стримування. По суті, це стало б одним великим дротом стримування, якщо хочете. Це був би ідеальний результат для багатьох країн, особливо в Європі. Це дуже сумно й прикро, але важко донести до середнього американця або середнього європейця, що ця війна варта того, щоб за неї битися й вмирати,

– зазначив Матісек.

Він порівняв цей сценарій із поділом Кореї в 1940-х роках і наголосив, що такий результат може стати компромісом, якщо війна затягнеться або російські війська знову просунуться до Києва. Водночас підполковник вважає, що найкращим результатом для України було б повне виведення російських військ, хоча це малоймовірно. Він зазначив, що Захід наразі не готовий воювати за Україну.

НАТО, ймовірно, не захоче брати участь у місії через статтю 5 Альянсу, яка передбачає колективну оборону у разі нападу. Натомість вона може бути організована під егідою ЄС. Підполковник упевнений, що країни Східної Європи, Балтії, Франція і Німеччина цілком можуть відправити свої війська в Україну в разі створення демілітаризованої зони.

Україна, на його думку, навряд чи зможе силою повернути собі втрачені території. Сценарій створення демілітаризованої зони, втім, виглядає цілком реальним.