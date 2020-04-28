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      Завершение расследования дела Гандзюк, скандал с Тищенко – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 28 апреля – дело по убийству Екатерины Гандзюк передали в суд, досудебное расследование завершили. Это вызвало недовольство в обществе. Журналисты Bihus.info опубликовали расследование. Как оказалось, несмотря на карантин ресторан Николая Тищенко "Велюр" работает и принимает VIP-клиентов.

      Также в выпуске на 24 канале:

      Комитет ВРУ поддержал законопроект о повышении эффективности борьбы с коррупцией в правоохранительных органах. Это может позволить отправить в отставку главу НАБУ Артема Сытника.

      Финляндия хотела этой весной привлечь к сезонным работам 14 тысяч украинцев. Однако успел улететь туда лишь 1 рейс с заробитчанами.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Дело Екатерины Гандзюк Николай Тищенко Гуд найт Юкрейн
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