Завершення розслідування справи Гандзюк, скандал з Тищенком – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 28 квітня – справу щодо вбивства Катерини Гандзюк передали до суду, досудове розслідування завершили. Це спричинило невдоволення у суспільстві. Журналісти Bihus.info опублікували розслідування. Як виявилось, попри карантин ресторан Миколи Тищенка "Велюр" працює та приймає VIP-клієнтів.
Також у випуску на 24 каналі:
Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про підвищення ефективності боротьби з корупцією у правоохоронних органах. Це може дозволити відправити у відставку очільника НАБУ Артема Ситника.
Фінляндія хотіла цієї весни залучити до сезонних робіт 14 тисяч українців. Однак встиг відлетіти туди лише 1 рейс з заробітчанами.
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