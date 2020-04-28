Завершення розслідування справи Гандзюк, скандал з Тищенком – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 28 квітня – справу щодо вбивства Катерини Гандзюк передали до суду, досудове розслідування завершили. Це спричинило невдоволення у суспільстві. Журналісти Bihus.info опублікували розслідування. Як виявилось, попри карантин ресторан Миколи Тищенка "Велюр" працює та приймає VIP-клієнтів.

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