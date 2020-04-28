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      Завершення розслідування справи Гандзюк, скандал з Тищенком – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн -

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 28 квітня – справу щодо вбивства Катерини Гандзюк передали до суду, досудове розслідування завершили. Це спричинило невдоволення у суспільстві. Журналісти Bihus.info опублікували розслідування. Як виявилось, попри карантин ресторан Миколи Тищенка "Велюр" працює та приймає VIP-клієнтів.

      Також у випуску на 24 каналі:

      Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про підвищення ефективності боротьби з корупцією у правоохоронних органах. Це може дозволити відправити у відставку очільника НАБУ Артема Ситника.

      Фінляндія хотіла цієї весни залучити до сезонних робіт 14 тисяч українців. Однак встиг відлетіти туди лише 1 рейс з заробітчанами.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Справа Катерини Гандзюк Микола Тищенко Гуд найт Юкрейн
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