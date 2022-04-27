Об этом в эфире 24 канала сообщил корреспондент из Запорожья. Такой товар появился на полках магазинов оккупированного поселка городского типа Акимовка, расположенного к югу от Мелитополя на Запорожье.

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Законсервированный борщ

"Местные впали в ступор, увидев на полках своих магазинов, что оккупанты завезли борщ, щи и вареную морковь, которые законсервировали в трехлитровые банки. Это все предлагают нашим людям покупать и есть", – рассказал журналист.

По его мнению, сложно представить себе украинскую семью, в которой вместо того, чтобы сварить свежий борщ, – покупают такую трехлитровую банку, выливают в кастрюлю, разогревают и лакомятся. Он отметил, что для оккупантов суп из стеклянных банок – это, наверное, нормальные продукты.

Кстати, во временно оккупированном Мелитополе захватчики заставляют водителей общественного транспорта вешать на маршрутки "пропуска" с георгиевскими лентами. Его водитель должен получить у оккупантов за отдельную плату.

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