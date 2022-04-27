Про це в ефірі 24 каналу повідомив кореспондент із Запоріжжя. Такий товар з'явився на полицях магазинів окупованого селища міського типу Якимівка, яке розташоване на півдні від Мелітополя на Запоріжжі.

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Законсервований борщ

"Місцеві впали в ступор, побачивши на полицях своїх крамниць, що окупанти завезли борщ, щі та варену моркву, які законсервували в трилітрові банки. Це все пропонують нашим людям купувати та їсти", – розповів журналіст.

На його думку, складно уявити собі українську сім'ю, у якій замість того, аби зварити свіжий борщ – купують таку трилітрову банку, виливають в каструлю, розігрівають і смакують. Він зазначив, що для окупантів суп зі скляних банок – це, напевно, нормальні харчі.

До слова, у тимчасово окупованому Мелітополі загарбники примушують водіїв громадського транспорту вішати на маршрутки "перепустки" із георгіївськими стрічками. Її водій має отримати в окупантів за окрему плату.

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