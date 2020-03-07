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      Зависимость Зеленского, отставка правительства, Коломойский против Рябошапки – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 6 марта – одна из мыслей, почему правительство Гончарука заменили новым – зависимость Зеленского от народной любви. Мол, как только рейтинги начали падать, надо было найти "винного". Недовольный Коломойский и его "слуги" в Раде – Дубинский и Бужанский – также изо всех сил валили правительство Гончарука и уже бывшего генпрокурора Рябошапку.

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      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Игорь Коломойский Руслан Рябошапка Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Гуд найт Юкрейн
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