Зависимость Зеленского, отставка правительства, Коломойский против Рябошапки – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 6 марта – одна из мыслей, почему правительство Гончарука заменили новым – зависимость Зеленского от народной любви. Мол, как только рейтинги начали падать, надо было найти "винного". Недовольный Коломойский и его "слуги" в Раде – Дубинский и Бужанский – также изо всех сил валили правительство Гончарука и уже бывшего генпрокурора Рябошапку.
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