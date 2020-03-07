Зависимость Зеленского, отставка правительства, Коломойский против Рябошапки – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 6 марта – одна из мыслей, почему правительство Гончарука заменили новым – зависимость Зеленского от народной любви. Мол, как только рейтинги начали падать, надо было найти "винного". Недовольный Коломойский и его "слуги" в Раде – Дубинский и Бужанский – также изо всех сил валили правительство Гончарука и уже бывшего генпрокурора Рябошапку.

Также в выпуске Что грозит директору НАБУ Сытнику. Депутат Волошин на карантине.