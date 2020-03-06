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      ВОДА В КРИМУ КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
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      ВОДА В КРИМУ КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ

      Залежність Зеленського, відставка уряду, група Коломойського проти Рябошапки – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн -

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 6 березня – одна з думок, чому уряд Гончарука змінили новим – залежність Зеленського від народної любові. Мовляв, як тільки рейтинги почали падати, треба було занти "винного". Незадоволений Коломойський і його "слуги" в Раді – Дубінський і Бужанський – також з усіх сил валили уряд Гончарука та вже ексгенпрокурора Рябошапку.

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      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Ігор Коломойський Руслан Рябошапка Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Гуд найт Юкрейн
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