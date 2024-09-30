Это уже третий случай за семь лет, когда завод BioLab горит. Предыдущий пожар был четыре года назад, в 2020-м. В комментариях к отчетам полиции люди резонно спрашивают: почему это возможно и как так произошло. А также упрекают в плохом информировании об опасности от ядовитых веществ.

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Что известно о пожаре на заводе BioLab в США

Огромный столб дыма поднялся в небо утром 29 сентября в городке Коньерс округа Рокдейл вблизи Атланты. Из-за опасности были эвакуированы 17 тысяч человек, другим посоветовали спрятаться в домах, выключить кондиционеры и держать окна и двери закрытыми. Все школы, зоны отдыха, общественные места закрыли. Дороги были перекрыты, работа всех компаний приостановлена.

В понедельник часть дорог открыли, но большинство все же перекрыто. Пожар вспыхнул снова уже днем, в четыре часа дня его потушили. Крыша и стены завода разрушены.



Пожар на заводе BioLab в США / Фото Ben Gray для Atlanta Journal-Constitution

Клубы дыма, которые были видны издалека, власть назвала химической реакцией. И предупредила, что дым будет видно еще несколько дней, поэтому жителей просят воздержаться от выхода на улицу. Для желающих выехать открыли эвакуационные пункты.

Качество воздуха проверяют. Говорится о выбросах хлора, однажды дым стал оранжевым.

Пожар на заводе BioLab в США: смотрите видео

BioLab занимается уходом за водой для бассейнов и спа. Фактически они производят хлор и химикаты для бассейнов. Компания заявила, что "активно реагирует на событие". Продолжается расследование, ведь пока не понятно, что именно вызвало пожар.

Пострадавших в Рокдейле якобы нет. Ущерб от пожара оценивается в миллион долларов.