Южнокорейский завод Hyundai приостановил работу из-за COVID-19
Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor Co. утром 11 января приостановила работу завода в городе Асан. У одного из работников обнаружили коронавирус.
Автомобилепроизводство остановили на несколько часов
Для предотвращения распространения COVID-19 завод по производству седанов Sonata и Grandeur не будет работать с 6:45 до 15:30 понедельника. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя компании.
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Работу останавливали раньше
- Ранее в январе Hyundai Motor на два дня прекращала работу завода в Асане из-за незначительного спроса на седан Sonata.
- По этой же причине на несколько дней прекращало работу также предприятие в городе Чхонджу.
Ситуация с коронавирусом в стране
С начала пандемии коронавируса в Южной Корее зарегистрированы 69 114 случаев инфицирования. Из них выздоровели 52 552 человека, умерли – 1 140 человек.
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