Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor Co. утром 11 января приостановила работу завода в городе Асан. У одного из работников обнаружили коронавирус.

Автомобилепроизводство остановили на несколько часов

Для предотвращения распространения COVID-19 завод по производству седанов Sonata и Grandeur не будет работать с 6:45 до 15:30 понедельника. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя компании.

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Работу останавливали раньше

Ранее в январе Hyundai Motor на два дня прекращала работу завода в Асане из-за незначительного спроса на седан Sonata.

По этой же причине на несколько дней прекращало работу также предприятие в городе Чхонджу.

Обратите внимание! В 2020 году Hyundai продала 3,74 миллиона автомобилей. Этот показатель стал меньше на 15% по сравнению с 2019 годом. Тогда компания продала 4,43 миллиона автомобилей. Hyundai Motor имеет 7 заводов в Южной Корее, а также 10 предприятий за границей: 4 – в Китае и по одному в США, Чехии, Турции, России, Индии и Бразилии.

Ситуация с коронавирусом в стране

С начала пандемии коронавируса в Южной Корее зарегистрированы 69 114 случаев инфицирования. Из них выздоровели 52 552 человека, умерли – 1 140 человек.