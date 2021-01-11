Південнокорейська автомобілебудівна компанія Hyundai Motor Co. вранці 11 січня призупинила роботу заводу в місті Асані. В одного з працівників виявили коронавірус.

Автомобілевиробницто зупинили на кілька годин

Для запобігання поширенню COVID-19 завод з виробництва седанів Sonata і Grandeur не працюватиме з 6:45 до 15:30 понеділка. Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на представника компанії.

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Роботу зупиняли раніше

Раніше в січні Hyundai Motor на два дні припиняла роботу заводу в Асані через незначний попит на седан Sonata.

З цієї ж причини на кілька днів припиняло роботу також підприємство в місті Чхонджу.