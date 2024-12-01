Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о заводе "Полистирол-строй" в Екатеринбурге

В российском Екатеринбурге вспыхнул завод "Полистирол-строй", который занимается производством вспененного полистирола и изделий из него. Это предприятие принимало непосредственное участие в войне против Украины.

В частности, вспененный полиэтилен "Экофол" используется россиянами на фронте для укрытия от тепловизоров. А также другие изделия используются в производстве составляющих дронов. Теперь нет. Красиво,

– замечает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук также отмечает, что изделия завода также используются в производстве комплектующих для дронов.

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По данным российских пабликов, огонь охватил площадь 1500 квадратных метров, есть информация о падении кровли.

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Есть пострадавший, из промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. Что стало причиной пожара, не сообщается. Местные власти ссылаются на то, что сначала необходимо ликвидировать пожар. К тушению привлекли пожарный поезд, 95 спасателей и 35 единиц техники. Справиться с огнем спасатели пока что не могут.