О том, как война повлияла на завод "Пожмашина", что производит технику для ГСЧС, рассказал CEO и владелец предприятия Олег Аверьянов в рамках проекта СВОИ на 24 канале.

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Олег Аверьянов – владелец завода "Пожмашина". Это материнская компания, основная деятельность которой – производство пожарной аварийно-спасательной техники. Практически вся аварийно-спасательная техника, которую вы видите на улицах Украины, сделана на этом заводе.

Разговор с Олегом Аверьяновым в видеоформате: смотрите видео

Чем жило производство до войны

Расскажите больше о предприятии "Пожмашина". Чем вы занимались до войны?

У нашей компании 2 направления производства: пожарная аварийно-спасательная и сельскохозяйственная техника. Для того чтобы не зависеть от государственных заказов, мы последние 5 – 6 лет наработали и освоили новую линейку производства, и, в принципе, достаточно успешно и эффективно работали в Прилуках Черниговской области над производством этой техники.

Но по своей составляющей пожарная техника и сельскохозяйственная техника – это совершенно разные рынки. И еще до полномасштабной войны у нас возникла потребность в том, чтобы разделить эти производства. И мы для себя на стратегических сессиях обсуждали вопрос, что нужно делить производство, потому что если работник полдня работает над производством пожарной техники, остальные полдня – на производстве сельскохозяйственной техники, он теряет свою эффективность.



Олег Аверьянов - владелец завода "Пожмашина" / Фото 24 канала

Знаете, как говорится, было бы счастье, но несчастье помогло. Когда началась война, то боевые действия были и в Прилуччине, и здесь возник вопрос, в том числе и диверсификации рисков. Я, как собственник, принял решение часть производства, в основном то, которое производило сельскохозяйственную технику, переместить на Львовщину. Так и появилась компания Egritech. А производство пожарной техники оставить в Прилуках Черниговской области.

Справка. Компания Egritech производит сельскохозяйственную прицепную технику, это бункера-перегрузчики, тракторные прицепы и автомобильные прицепы для перевозки зерновых.

Техника украинского производства компании Egritech / Фото из фейсбука Egritech

Мы разделили технологические процессы таким образом, что сегодня есть возможность, что если, не дай Бог, возобновятся боевые действия на Черниговщине, производить пожарную технику на Львовщине.

Вы работаете на внутренний или внешний рынок?

Поскольку Украина – аграрная страна, мы планировали 80 – 90% работать на украинский рынок. Но когда уже освоили эту линейку, то экспортируем примерно 30%.

Компания хочет увеличить экспорт в Евросоюз, а потому принимала участие в крупнейшей выставке техники под открытым небом. Она прошла в польском городе Беднары.



Выставка техники Egritech в Польше / Фото из фейсбука Egritech

"Грузили технику в вагоны и ездили по всему Западу": как компания убегала от оккупации

Что вы делали, когда началась война?

Когда были боевые действия в Черниговской области, то вообще было сложно принять решение, куда ехать. Мы грузили оборудование в вагоны, пока я ездил по всему Западу Украины и смотрел многие предприятия. Сначала мы выгружали оборудование на хранение, а затем определились с локацией, куда нужно переезжать.

Отметим, что Черниговщина сильно пострадала с начала полномасштабного вторжения России. В феврале и марте 2022 года там шли ожесточенные бои, а до 1 апреля россияне оккупировали часть области. Обстрелами они уничтожили около 3 500 домов, из них почти все жилые. Оккупанты убивали гражданских и мародерили. В селах, оказавшихся в эпицентре боевых действий, уцелевших домов не осталось.

На этом производстве, где мы сейчас находимся, есть все. И я уверен, что мы будем дальше развиваться в других направлениях машиностроения здесь. Я хочу отдельно поблагодарить Львовскую облгосадминистрацию. Потому что действительно по-дружески нас приняли, показали производства, посоветовали.

Завод переехал во Львовскую область / Фото 24 канала

"Никто не понимал, что им делать": о первых днях полномасштабной войны

Когда началось полномасштабное вторжение, многие украинцы отвечали за себя и свою жизнь. Ваша сфера ответственности была более широкой: на ваших плечах была ответственность за существование целой компании и ее работников. Было тяжело?

Ну конечно. Все были поначалу в таком шоковом состоянии. И никто не понимал, что делать. Я собрал работников, и говорю: мужики, надо работать пока без денег, но ничего страшного, мы сделаем продукцию и будем восстанавливать наше производство.

Так и вышло. Люди поверили. Сначала мы перевезли на Львовщину весь состав работников "Пожмашины". Это около 100 работников. Сегодня же на предприятии Egritech работает 150 человек. 50% – это местные, львовяне, а остальные 50% – это внутренне перемещенные лица.



Олег Аревьянов объездил весь Запад Украины в поисках места для своего завода / Фото 24 канал

"Работать в кафе – это вообще не их, они – производители": о трудоустройстве переселенцев

Для вас важно, чтобы на вашем предприятии работали переселенцы?

Приглашая работников к нам на работу, мы, конечно, также этому уделяли внимание. Понимаете, когда люди переезжают, оставляют все на временно оккупированных территориях.

В то же время, Западная Украина потеряла направления машиностроения. Во Львовской области можно по пальцам пересчитать предприятия, работающие над машиностроением. А люди, приезжающие из восточных областей – производители. И работать где-то в торговых центрах или в кафешках – это вообще не их. Поэтому они с удовольствием идут к нам и работают на тех профессиях, которые им близки

Этот тезис подтвердил и работник Egritech Анатолий, который из-за россиян был вынужден переехать из родного Николаева. Он вместе с другими работниками помогал разворачивать мощности завода.

Когда я пришел, здесь (на территории завода – 24 канала) не было того, что вы видите сейчас. Зато было много металлолома. Мы это немного переместили и сделали вот такой городок, где можно производить такую продукцию,

– отметил Анатолий.

Он признался, что ему очень нравится новый коллектив.

"Здесь работают разные люди из разных городов, но все очень классные", – добавил работник Egritech.

Вот так Олег Аревьянов смог не только сохранить производство, что критически важно для Украины, но и взял "под крыло" переселенцев из других регионов, бежавших от российской агрессии. Он дал им работу и зарплату, а главное возможность строить современную, мощную и очень необходимую для Украины технику.