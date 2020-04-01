06:57
1 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Завод Lamborghini в Италии перешел на производство медицинских масок: фото

      - Читати новину українською
      На заводе Lamborghini изготавливают медицинские маски / lamborghini.com

      Итальянская компания Automobili Lamborghini решила переоборудовать часть своего завода в Сант-Агата-Болоньезе. Теперь там изготавливают медицинские маски для больницы в Болонье, которая борется с эпидемией коронавируса.

      Перед поставкой масок в больницу Департамент медицинских и хирургических наук будет осуществлять проверку масок на соответствие стандартам, рассказали в компании Lamborghini.

      Интересно Skoda печатает на 3D-принтере респираторы для противостояния COVID-19

      Для изготовления средств индивидуальной защиты переоборудовали отдел завода, который раньше занимался обивкой и интерьером автомобилей. Там планируют ежедневно производить 1 тысячу масок.

      В нынешней экстренной ситуации мы считаем, что обязаны сделать конкретный вклад в ее решение. Мы победим в этой битве, только работая вместе и поддерживая тех, кто в ней находится на передовой,
      – заявил президент компании Стефано Доменикали.

      На заводе Lamborghini шьют медицинские маски: смотрите фото

      Что известно о коронавирусе в Италии? По состоянию на вечер 31 марта в Италии коронавируса заразились более 105 тысяч человек. Из них почти 12,5 тысячи человек умерли. Выздороветь пока удалось чуть более чем 15 тысячам больных.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Lamborghini Коронавирус COVID-19 Авто 24
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 00:24 Принципы работы Венедиктовой: скандалы вокруг решений нового генпрокурора
      Новини України 976
      сегодня , 05:05 Гороскоп на 1 апреля для всех знаков зодиака
      Гороскоп 446
      сегодня , 06:30 Прогноз погоды на 1 апреля: днем будет солнечно и тепло, а ночью – мороз
      Новини України 542
      сегодня , 03:59 Должность руководителя "Энергоатома" за 5 миллионов: Лерос продолжил "сливы" о брате Ермака
      Новини України 3836
      сегодня , 02:18 От коронавируса умер актер "Звездных войн" Эндрю Джек
      Кіно 1407
      сегодня , 04:41 Украинец воевал за боевиков, шпионил для ФСБ, служил в ВСУ, а теперь идет под суд
      Новини України 1297
      сегодня , 00:07 НБУ впервые с начала кризиса не продавал, а скупал доллар
      Новини економіки 553
      сегодня , 01:35 Экс-министр финансов Уманский инициировал отставки глав таможни и налоговой, – СМИ
      Новини України 868
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      31 марта , 23:53 Граница не на замке: как МИД собирается спасать украинцев, оставшихся за рубежом
      Дмитро Кулеба
      31 марта , 22:00 Во всех бедах россиян виноват коронавирус
      Андрій Макаревич
      31 марта , 18:49 В сеть попали концепты новой линейки вин Villa Krim
      Ліза Астахова
      Залиште відгук