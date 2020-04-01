Завод Lamborghini в Италии перешел на производство медицинских масок: фото
Итальянская компания Automobili Lamborghini решила переоборудовать часть своего завода в Сант-Агата-Болоньезе. Теперь там изготавливают медицинские маски для больницы в Болонье, которая борется с эпидемией коронавируса.
Перед поставкой масок в больницу Департамент медицинских и хирургических наук будет осуществлять проверку масок на соответствие стандартам, рассказали в компании Lamborghini.
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Для изготовления средств индивидуальной защиты переоборудовали отдел завода, который раньше занимался обивкой и интерьером автомобилей. Там планируют ежедневно производить 1 тысячу масок.
В нынешней экстренной ситуации мы считаем, что обязаны сделать конкретный вклад в ее решение. Мы победим в этой битве, только работая вместе и поддерживая тех, кто в ней находится на передовой,
– заявил президент компании Стефано Доменикали.
На заводе Lamborghini шьют медицинские маски: смотрите фото
Что известно о коронавирусе в Италии? По состоянию на вечер 31 марта в Италии коронавируса заразились более 105 тысяч человек. Из них почти 12,5 тысячи человек умерли. Выздороветь пока удалось чуть более чем 15 тысячам больных.
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