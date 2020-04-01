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      Завод Lamborghini в Італії перейшов на виробництво медичних масок: фото

      -
      На заводі Lamborghini виготовляють медичні маски / lamborghini.com

      Італійська компанія Automobili Lamborghini вирішила переобладнати частину свого заводу в Сант-Агата-Болоньєзе. Відтепер там виготовляють медичні маски для лікарні у Болоньї, яка бореться з епідемією коронавірусу.

      Перед поставкою масок до лікарні Департамент медичних і хірургічних наук здійснюватиме перевірку масок на відповідність стандартам, розповіли у компанії Lamborghini.

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      Для виготовлення засобів індивідуального захисту переобладнали відділ заводу, який раніше займався оббивкою та інтер'єром автомобілів. Там планують щоденно виготовляти 1 тисячу масок.

      У нинішній екстреній ситуації ми вважаємо, що зобов'язані зробити конкретний внесок у її вирішення. Ми переможемо у цій битві, лише працюючи разом і підтримуючи тих, хто у ній перебуває на передовій,
      – заявив президент компанії Стефано Доменікалі.

      На заводі Lamborghini шиють медичні маски: дивіться фото

      Що відомо про коронавірус в Італії?Станом на вечір 31 березня в Італії коронавірусом заразилися понад 105 тисяч людей. З них майже 12,5 тисяч людей померли. Одужати поки вдалося трохи більш як 15 тисячам хворих.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Lamborghini Коронавірус COVID-19 Авто 24
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