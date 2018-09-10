Завод "Титан" не прекратил свою работу и до сих пор дымит

Роковой завод не прекратил своей работы, а из труб продолжает дымить. С оккупированной территории были обещания о том, что в течение двух недель завод не будет работать, однако все это просто осталось обещанием.

Об этом в прямом эфире рассказал председатель Каланчакской ОТГ Владимир Зинчук.

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По его словам, принимаются все меры безопасности, чтобы обезопасить население. На территории материковой Украины нет такой катастрофической ситуации, как в Крыму. Согласно первым результатам проверки, превышение предельно допустимых концентраций веществ обнаружено не было.

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