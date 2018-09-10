Химвыброс в Армянске: известны первые результаты проверки воздуха на границе с Крымом

Вблизи админграницы с оккупированным Крымом работает передвижная лаборатория, которая проверяет концентрацию загрязняющих веществ в воздухе. Согласно первым результатам проверки, превышения предельно допустимых концентраций веществ обнаружено не было.

Такая информация появилась на странице Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

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Согласно первым результатам проверки отобранных проб воздуха у сел Александровка, Алексеевка, Гавриловка Каланчакского района превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ выявлено не было.

Утром в понедельник в МинТОТ также обнародовали результаты проверки воздуха в районе села Первоконстантиновка Чаплинского района. Там превышений тоже не зафиксировано.

Передвижная лаборатория продолжит свою работу в районе села Преображенка Каланчакского района.

Оновлення інформації #КримськийТитан

Поблизу адмінмежі з АР Крим працює пересувна моніторингова лабораторія, надана Донецькою ОДА. Кожні 20хв. відбираються проби повітря. За результатами аналізу в с.Олександрівка, Олексіївка, Гаврилівка перевищення ГДК забрудн.речовин НЕ виявлено — МТОТ (@mtot_gov_ua) September 9, 2018

Оновлення інформації #КримськийТитан

В с. Першоконстянтинівка Чаплинського р-ну за результатами роботи пересувної лабораторії в повітрі не виявлено перевищень ГДК за основними забруднюючими речовинами. Наразі лабораторія продовжить работу в с.Преображенка Каланчацького р-ну. — МТОТ (@mtot_gov_ua) September 10, 2018

Ранее сообщалось о людях оккупированного Крыма, которые прибыли в Украину за помощью в связи с выбросами с завода "Крымский титан".