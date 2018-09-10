Химвыброс в Армянске: известны первые результаты проверки воздуха на границе с Крымом
Вблизи админграницы с оккупированным Крымом работает передвижная лаборатория, которая проверяет концентрацию загрязняющих веществ в воздухе. Согласно первым результатам проверки, превышения предельно допустимых концентраций веществ обнаружено не было.
Такая информация появилась на странице Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.
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Согласно первым результатам проверки отобранных проб воздуха у сел Александровка, Алексеевка, Гавриловка Каланчакского района превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ выявлено не было.
Утром в понедельник в МинТОТ также обнародовали результаты проверки воздуха в районе села Первоконстантиновка Чаплинского района. Там превышений тоже не зафиксировано.
Передвижная лаборатория продолжит свою работу в районе села Преображенка Каланчакского района.
Ранее сообщалось о людях оккупированного Крыма, которые прибыли в Украину за помощью в связи с выбросами с завода "Крымский титан".
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