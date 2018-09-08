Химвыброс в Армянске: новые подробности циничных действий предприятия "Титан"

2 тысячи людей уже вывезли из сел и городов, приграничных с оккупированным Крымом, все из-за выбросов вредных веществ на заводе "Крымский титан". А вот само предприятие и дальше продолжает работать.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Андрей Гордеев, председатель Херсонской ОГА.

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"Мы вывозим детей на оздоровительные процедуры с целью избежания их поражения химическими веществами. На данный момент ветер дует в сторону Крыма , Армянска, Красноперекопска. Сам "Титан" угрожает непосредственно сейчас Крымскому полуострову. Путем профилактических мероприятий мы затруднили и сделали все для того, чтобы эти химические вещества не попадали к детям", – отметил председатель ОГА.

По его словам, предприятие "Крымский титан" работает.

Вчера, например, в течение дня не было видно, что они работают, но в то же время под вечер мы наблюдали, как трубы заработали, дым пошел. Мы видим, что на ночь он включился (завод, – ред.) и на мощности работал. Для них не стоит вопрос здоровья, стоит вопрос только доходов,

– подчеркнул Гордеев.

Также он добавил. что в непосредственной близости к заводу стоят посты и ведется наблюдение, а датчики показывают наличие серной кислоты в воздухе, как только ветер дует с "Титана". Председатель Херсонской ОГА заявил,что мобильная лаборатория, которая должна была приехать из Мариуполя, уже въехала в Херсонскую область.

"Мы поставим в первую очередь ее в село Александровка, оно больше всего страдает, ведь по розе ветров его больше всего цепляет изменение направления ветра. В течение суток будем там наблюдать среднесуточную наличие серной кислоты в воздухе. На разовых замерах концентрация не превышается, но мы не знаем точно, как разовые влияют на круглосуточное потребление такого количества в воздухе",

– подчеркнул Андрей Гордеев.

Напомним, в конце лета в Армянске произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". В ночь на 27 августа предметы в городе покрылись липкой ржавчиной. Местные жители жалуются, что тяжело дышать, у некоторых началась аллергическая реакция. 3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.

Впоследствии, гендиректор завода "Титановые инвестиции" Андрей Акулов сообщил, что предприятие приостановит работу уже на этой неделе, то есть до 10 сентября.

Что такое ООО "Титановые инвестиции"?

Большой химзавод расположен в Армянске. Ранее назывался "Крымский титан". Завод производит диоксид титана используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами (оконный пластик, предметы быта, детали автомобилей, машин и техники), а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев.