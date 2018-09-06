11:50
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 15°C
  • пятница
    24°C 20°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Химический выброс в Крыму: известно, когда завод "Титан" прекратит работу в Армянске

171 Читати новину українською
Завод "Крымский Титан" остановит работу до 10 сентября
Завод "Крымский Титан" остановит работу до 10 сентября / Фото из открытых источников

Завод "Титановые инвестиции", который вызвал серьезные экологические проблемы на территории оккупированного Крыма и соседних районов Херсонской области из-за опасных химических выбросов в атмосферу, приостановит работу уже на этой неделе, то есть до 10 сентября.

Об этом заявил гендиректор завода Андрей Акулов на заседании оперативного штаба в Армянске, передает "Интерфакс".

Читайте также: Химический выброс в Армянске: что случилось и чем это грозит материковой Украине

В конце лета в Армянске произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". В ночь на 27 августа предметы в городе покрылись липкой ржавчиной. Местные жители жалуются, что тяжело дышать, у некоторых началась аллергическая реакция. 3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.

4 августа российские власти оккупированного полуострова приняли решение об эвакуации всех детей из города, а завод "Титановые инвестиции" закрыть на две недели.

Мы планово останавливаем производственный процесс. Из восьми печей пять еще в работе. До 8 сентября останавливается еще одна печь, остаются в работе четыре. 9 сентября останавливаются все печи,
– сказал Акулов.

Напомним, по данным украинской разведки, подразделения Вооруженных сил России в августе в оккупированном Крыму проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства завода "Крымский титан" в Армянске и содового завода. В результате попаданий снарядов указанные объекты были повреждены, что привело к существенному ухудшению экологической обстановки на всей севере полуострова.

Что такое ООО "Титановые инвестиции"?
Большой химзавод расположен в Армянске. Ранее назывался "Крымский титан". Завод производит диоксид титана используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами (оконный пластик, предметы быта, детали автомобилей, машин и техники), а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев.

Теги: Новости политики Новости Украины Химвыброс в Армянске Аннексия Крыма Новости Крыма Экология
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинские музыканты просто боятся выходить из своих коробок, – фронтмен Димна суміш и The Gitas
сегодня, 09:30 Украинские музыканты просто боятся выходить из своих коробок, – фронтмен Димна суміш и The Gitas
Катерина Петренко
10 простых советов от России, как потерять все – на примере утечки кислорода на МКС в космосе
сегодня, 08:41 10 простых советов от России, как потерять все – на примере утечки кислорода на МКС в космосе
Аркадий Бабченко
Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
5 сентября, 12:01 Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
Трамп опроверг существование приказа об убийстве Асада
сегодня, 04:10 Трамп опроверг существование приказа об убийстве Асада
Отравление Скрипалей: Великобритания созывает Совет безопасности ООН
сегодня, 02:30 Отравление Скрипалей: Великобритания созывает Совет безопасности ООН
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Появилось видео с момента масштабного ДТП с участием полиции
 31 августа 2016 , 00:52 3
Аномальное лето: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
 18 июля 2016 , 11:36 1
Украинский футболист откажется от немецкого паспорта ради гражданства России
 23 мая 2016 , 10:23
Экс-полузащитник "Динамо" помог "Сиднею" победить благодаря голу и результативной передаче
 29 октября 2016 , 12:51
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук