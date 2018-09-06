Химический выброс в Крыму: известно, когда завод "Титан" прекратит работу в Армянске

Завод "Титановые инвестиции", который вызвал серьезные экологические проблемы на территории оккупированного Крыма и соседних районов Херсонской области из-за опасных химических выбросов в атмосферу, приостановит работу уже на этой неделе, то есть до 10 сентября.

Об этом заявил гендиректор завода Андрей Акулов на заседании оперативного штаба в Армянске, передает "Интерфакс".

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В конце лета в Армянске произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". В ночь на 27 августа предметы в городе покрылись липкой ржавчиной. Местные жители жалуются, что тяжело дышать, у некоторых началась аллергическая реакция. 3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.

4 августа российские власти оккупированного полуострова приняли решение об эвакуации всех детей из города, а завод "Титановые инвестиции" закрыть на две недели.

Мы планово останавливаем производственный процесс. Из восьми печей пять еще в работе. До 8 сентября останавливается еще одна печь, остаются в работе четыре. 9 сентября останавливаются все печи,

– сказал Акулов.

Напомним, по данным украинской разведки, подразделения Вооруженных сил России в августе в оккупированном Крыму проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства завода "Крымский титан" в Армянске и содового завода. В результате попаданий снарядов указанные объекты были повреждены, что привело к существенному ухудшению экологической обстановки на всей севере полуострова.

Что такое ООО "Титановые инвестиции"?

Большой химзавод расположен в Армянске. Ранее назывался "Крымский титан". Завод производит диоксид титана используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами (оконный пластик, предметы быта, детали автомобилей, машин и техники), а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев.