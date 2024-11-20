Почти сразу официальные лица Украины взяли ответственность за удар: руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко выложил видео атаки и отметил, что дроны встречают в нескольких областях России. 24 Канал разобрался, о каких заводах говорится и почему там производят очень непростой майонез.

Смотрите также Мясорубка работает исправно: сколько россиян уже погибло в войне

Куда в России попали "добрые дроны" 19 ноября

Сначала российские СМИ, а затем и официальные представители власти назвали одной из целей Евдаковский масложировой комбинат. В 2019 году этот комбинат купила агропромышленная группа ЭФКО. Она основана в 1992 году и является одним из ведущих масложировых холдингов в России.

Поскольку активы ЭФКО находятся в разных областях, то есть несколько сообщений о поражении. В Воронежской области был пожар на заводе. Бизнесмены признали, что дроны попали в две промышленные площадки, но не детализировали расположение объектов.

По данным СМИ, речь идет о заводе "Евдаково" в Каменском районе Воронежской области и одном из заводов в Алексеевке. Там находится штаб-квартира совета директоров группы компаний и пять предприятий ЭФКО,

– указал российский "Коммерсант".

Завод ЭФКО в Каменском районе Воронежской области: показываем на карте

Где завод ЭФКО в Алексеевке Белгородской области: показываем на карте

Было и попадание в завод по производству молочной продукции – его выкупили у ЭФКО в начале этого года.

Момент попадания в завод ЭФКО: смотрите видео (Осторожно, нецензурная лексика!)

Что на самом деле производят на заводах ЭФКО

Как можно догадаться, не йогурт и не масло интересовали украинских военных. В СМИ уже припомнили, что в апреле 2022 года ЭФКО представили прототип грузового дрона Hi-Fly Cargo.

Информация о настоящей продукции ЭФКО / Фото из сети

А испытания прошли в инновационном центре "Бирюч" в Белгородской области.

"Бирюч" – не просто дальний родственник ЭФКО, а его подразделение / Скриншот 24 Канала

Информация о дроне Hi-Fly до сих пор есть на сайте "Бирюч" / Скриншот 24 Канала

Россияне утверждают, что производят разные дроны / Скриншот 24 Канала

Испытания грузового дрона Hi-Fly: смотрите видео

Итак, официальная версия – грузовой дрон Hi-Fly поможет бедным россиянам, которые страдают от наводнений. Но то, что он может переносить пострадавших и грузы, изрядно помогает российским военным. А потому заводы ЭФКО – вполне законная цель.

Кстати, в 2023 году ЭФКО инвестировали 40 миллиардов рублей в развитие грузовых дронов. А белгородский производитель беспилотников ООО "Транспорт будущего" стал одним из членов совета директоров ЭФКО. В сентябре 2024 года он объявил, что выходит из ЭФКО и собирается нарастить выручку – более 100 миллионов рублей.

Тогда же руководство компании заявило, что может производить 40 беспилотников в месяц на площадке в Тольятти, 60 в Белгородской области. К декабрю планируется выйти на 100, а в 2025 году на 250 БПЛА в месяц,

– приводят данные в СМИ.

Можно только поаплодировать нашим разведчикам, дронщикам, инженерам и всем причастным, которые обнаружили и поразили важную вражескую цель.