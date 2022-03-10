Санкции против государства-агрессора продолжают действовать. Крупнейший российский производитель автомобилей приостановил работу своих заводов на неопределенный период.

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Заводы Lada остановились из-за санкций

Из-за санкций Запада заводы Lada 9 марта полностью остановились. Ограничения, введенные против государства-агрессора, лишили компанию запчастей и расходных материалов, необходимых для производства автомобилей. Тысячи рабочих уже отправили в отпуск.

В частности, The Wall Street Journal пишет, что более 20% деталей АвтоВАЗа – от разъемов до ключевой электроники – поставляются в Россию из-за границы.

АвтоВАЗ принадлежит французскому автопроизводителю Renault. По словам одного из бывших членов правления завода, без поддержки производителя компании потребуются месяцы или даже годы, чтобы снова запустить производство.

Остальные автозаводы тоже покидают рынок России

В России приостанавливают выпуск машин и другие автомобильные заводы. В частности, остановили производство на подмосковном Mercedes-Benz, а BMW не производит автомобили на калининградском "Автоторе".

Большинство международных автомобильных брендов решили прекратить работу в России.

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