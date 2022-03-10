Санкції проти держави-агресорки продовжують діяти. Найбільший російський виробник автомобілів призупинив роботу своїх заводів на невизначений період.

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Заводи Lada зупинилися через санкції

Через санкції Заходу заводи Lada 9 березня повністю зупинилися. Обмеження, введені проти держави-агресорки, позбавили компанію запчастин та витратних матеріалів, необхідних для виробництва автомобілів. Тисячі робітників уже відправили у відпустку.

Зокрема, The Wall Street Journal пише, що понад 20% деталей АвтоВАЗу – від роз'ємів до ключової електроніки – поставляються в Росію з-за кордону.

АвтоВАЗ належить французькому автовиробнику Renault. За словами одного із колишніх членів правління заводу, без підтримки виробника компанії будуть потрібні місяці або навіть роки, щоб знову запустити виробництво.

Інші автозаводи теж залишають ринок Росії

У Росії припиняють випуск машин й інші автомобільні заводи. Зокрема, зупинили виробництво на підмосковному Mercedes-Benz, а BMW не виготовляє автомобілі на калінінградському "Автоторі".

Більшість міжнародних автомобільних брендів вирішили припинити роботу в Росії.

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