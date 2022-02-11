Разговор Эммануэля Макрона с главой Кремля будет о его недавней встрече с Владимиром Зеленским. Звонок будет в полдень, сообщает 24 канал.

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Эммануэль Макрон планирует поговорить по телефону с Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины в субботу в полдень,

– заявили в Елисейском дворце.

Обратите внимание! Президент Франции на фоне обострения ситуации между Украиной и Россией 8 февраля провел переговоры с Владимиром Путиным в Москве. На следующий день, 9 февраля, он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В то же время у Путина говорят, что ему будет звонить и президент США Джо Байден. Разговор ожидают также 12 февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры инициировала американская сторона.

Угроза российского вторжения: последние новости

Советник президента США Джейк Салливан заявлял, что вторжение России в Украину может произойти 20 февраля. Наиболее вероятно, что Россия начнет атаку с воздуха. Но в Белом доме до сих пор не уверены, что Владимир Путин принял окончательное решение.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что риск полномасштабного вторжения России в Украину сохраняется. В то же время, по его словам, есть вероятность других агрессивных действий любого типа. Похожие заявления звучат от Великобритании, Германии и других.

Но Россия продолжает вести себя вызывающе и искажать ситуацию. Пресс-секретарь вражеского МИД Мария Захарова цинично обвинила НАТО. Мол, нагнетают ситуацию вокруг Украины.

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