Но напомним, что в четверг, 16 июня, Украину посетили европейские лидеры – Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Марио Драги и Клаус Иоганнис.

Украина ощутила поддержку сразу 4 мощных европейских государств, – Зеленский

"Завтра – послезавтра будет много новостей для Украины, я верю, что положительных ", – заявил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что Украина приблизилась к Евросоюзу ближе всего за все время независимости.

Он также подчеркнул, что это возможно прежде всего благодаря нашим героям – каждому и каждому, кто защищает нас от российских войск.

Зеленский добавил, что украинская армия борется в условиях значительных преимуществ врага в технике. "Воевать в таких условиях – это ежедневный подвиг. Мы делаем все, чтобы дать нашим героям современное и мощное оружие", – сказал он.

Кстати, уже в скором времени Украина узнает, получит ли статус кандидата на вступление в ЕС . В пятницу, 17 июня Еврокомиссия предоставит вывод о возможном статусе Украины, а на следующей неделе решение будет принимать Европейский совет.

Брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк предполагает , что Украина и Молдова получат такой статус, а заявка Грузии останется во взвешенном состоянии.

Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги засвидетельствовали в Киеве, что поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС . Такая же позиция у Румынии, чей президент Клаус Иоганнис присоединился к визиту.

Лидеры Запада посетили Киев: что известно

Кроме Шольца и Макрона, впервые побывавших в Украине после начала полномасштабной войны, 16 июня в Киев приехали премьер Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Иоганнис.

Макрон заверил Владимира Зеленского и украинцев, что Франция, Германия, Италия и Румыния поддержат предоставление Украине статуса кандидата в ЕС . Этот вопрос будет стоять на повестке дня саммита ЕС 23 – 24 июня.

Во время визита в Киев Макрон обещал, что Украина получит 6 дополнительных самоходных артиллерийских систем Caesar .

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего выступления заверил, что Украина будет получать оружие до тех пор, пока в нем будет нуждаться .

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