Правоохранители сообщают, что трагедия произошла во вторник, 28 сентября, около 9:50 утра на территории железнодорожного вокзала города Ромны.

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При выезде на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что 51-летний житель Сум, управляя автомобилем ЗИЛ 135ЛМ, при движении задним ходом допустил наезд на 24-летнего жителя Кролевецкого района,

– говорится в сообщении.

Вячеслава Квокша зажало между задней частью двигающегося ЗИЛа и передней частью ГАЗ-66, который уже был закреплен на платформе вагона. В результате инцидента мужчина от полученных повреждений скончался.

На месте происшествия работают правоохранители, которые проводят следственные действия.

Что известно о погибшем

Квокша Вячеслав 1996 года рождения проживал с родителями в селе Буйвалово.

В 2017 году его призвали на срочную службу, а затем – по контракту.



На Сумщине трагически погиб военнослужащий / Коллаж 24 канала