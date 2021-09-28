Правоохоронці повідомляють, що трагедія сталася у вівторок, 28 вересня, близько 09:50 ранку на території залізничного вокзалу міста Ромни.

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Під час виїзду на місце події працівники поліції попередньо встановили, що 51-річний житель Сум, керуючи автомобілем ЗІЛ 135ЛМ, при русі заднім ходом допустив наїзд на 24-річного жителя Кролевецького району,

– йдеться у повідомленні.

В'ячеслава Квокшу затиснуло між задньою частиною ЗІЛ, що рухався, та передньою частиною ГАЗ-66, що вже стояв закріплений на платформі вагону. Внаслідок інциденту чоловік від отриманих ушкоджень помер.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, які проводять слідчі дії.

Що відомо про загиблого

В'ячеслав Квокша 1996 року народження жив з батьками у селі Буйвалове.

У 2017 році його призвали на строкову службу, а потім – за контрактом.

На Сумщині трагічно загинув військовослужбовець / Фото поліції Сумської області