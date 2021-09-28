У штабі Операції Об'єднаних сил повідомили, що з початку поточної доби бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Кримського. Противник гатив з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
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Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Збройних сил України зазнав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі, стан його здоров'я – задовільний,
– зазначили українські військові.
Наголошується, що наші захисники відкривали адекватний вогонь у
відповідь та змусили російських окупантів припинити вогневу активність.
"Підрозділи ООС контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ", – додали у штабі.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Протягом минулої доби, 27 вересня, російські окупаційні війська
8 разів порушували режим припиненняя вогню на Донбасі.
- Ворог обстрілював позиції Збройних сил України поблизу Попасної, Катеринівки, Новолуганського, Золотого-4 і Причепилівки.
- На щастя, внаслідок атак противника жоден боєць ЗСУ не постраждав.