У штабі Операції Об'єднаних сил повідомили, що з початку поточної доби бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Кримського. Противник гатив з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Збройних сил України зазнав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі, стан його здоров'я – задовільний,

– зазначили українські військові.

Наголошується, що наші захисники відкривали адекватний вогонь у

відповідь та змусили російських окупантів припинити вогневу активність.

"Підрозділи ООС контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ", – додали у штабі.

Зверніть увагу! На Донбасі 26 вересня на невідомому ворожому вибуховому пристрої підірвались двоє бійців ЗСУ. Один із захисників зазнав поранень, несумісних з життям. Ще один воїн перебуває у лікарні.

Ситуація на Донбасі: що відомо