В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что с начала текущих суток боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ вблизи Крымского. Противник бил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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В результате враждебных действий один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное,
– отметили украинские военные.
Отмечается, что наши защитники открывали адекватный огонь в ответ и заставили российских оккупантов прекратить огневую активность.
"Подразделения ООС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии РФ", – добавили в штабе.
Ситуация на Донбассе: что известно
- За прошедшие сутки, 27 сентября, российские оккупационные войска 8 раз нарушали режим прекращения его огня на Донбассе.
- Враг обстреливал позиции Вооруженных сил Украины вблизи Попасной, Катериновки, Новолуганского, Золотого-4 и Причепиловки.
- К счастью, в результате атак противника ни один боец ВСУ не пострадал.