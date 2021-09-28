В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что с начала текущих суток боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ вблизи Крымского. Противник бил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В результате враждебных действий один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное,

– отметили украинские военные.

Отмечается, что наши защитники открывали адекватный огонь в ответ и заставили российских оккупантов прекратить огневую активность.

"Подразделения ООС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии РФ", – добавили в штабе.

Обратите внимание! На Донбассе 26 сентября на неизвестном враждебном взрывном устройстве подорвались двое бойцов ВСУ. Один из защитников получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще один воин находится в больнице.

Ситуация на Донбассе: что известно