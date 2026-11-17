Как сообщил министр юстиции Украины Денис Маслов, повреждениям подверглись помещения центрального аппарата, межрегионального управления, а также Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз. В кабинетах уничтожена мебель, разбиты стекла и повреждено специальное оборудование.

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Что известно об атаке

Утром специалисты министерства совместно с правоохранителями приступили к фиксации последствий обстрела для дальнейшей правовой оценки.

Поврежденные помещения планируется восстановить в кратчайшие сроки, а ведомство продолжает обеспечивать бесперебойную работу системы правосудия. По словам министра, удары России были направлены на то, чтобы парализовать работу государственных учреждений, однако атака не остановила деятельность министерства.

Между тем в Днепре 17 ноября также стало известно о повреждении Почетного консульства Австрии после атаки.

Консульство продолжает работать, но во время ремонтных работ связаться с дипломатами можно только по телефону.

Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Россия должна соблюдать эти правила,

– заявили в ведомстве.

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Министр иностранных дел Андрей Сибига также отреагировал на эту атаку.

"Это еще один пример целенаправленных нападений России на гражданскую инфраструктуру, а также на дипломатические и консульские учреждения, что является грубым нарушением международного права. Россия должна столкнуться с усилением международного давления. Каждое такое нападение должно иметь последствия и приводить к ужесточению санкций", – подчеркнул глава МИД.

Напомним, что, помимо правительственных зданий в Киеве, ночная атака 17 ноября нанесла ущерб Северному и Южному мостам через Днепр, поэтому движение по ним пришлось временно перекрыть в обоих направлениях. На наземном участке "зеленой" линии метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор" движение поездов было приостановлено, что вызвало значительные пробки на левобережье.

В результате попаданий также пострадали тепломагистрали Северного и Южного мостов. Потребителей в микрорайонах Куреневка, Оболонь, Осокорки и Позняки начали переключать на резервные линии, а подачу горячей воды на время ремонтных работ временно приостановили.

Впоследствии движение транспорта по Южному мосту частично возобновили.