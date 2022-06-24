По данным спасателей, российская ракета попала в один из спортивных объектов в Киевском районе Харькова около 00:26 24 июня. По всей вероятности, эту ракету выпустили с территории России – Белгорода.

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В результате ракетного удара, здание потерпело значительные разрушения. Там возник пожар, охвативший площадь 200 метров квадратных. К ее ликвидации были привлечены 5 оперативных отделений ГСЧС. В 04:09 огнеборцам удалось обуздать огонь. Предварительно пострадавших нет.

Спорткомплекс почти полностью разрушен, прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Следует отметить, что этот спорткомплекс в Харькове использовался и для подготовки спортсменов для олимпийской сборной Украины.

Последствия ракетного удара по спорткомплексу в Харькове / Фото Анны Черненко

Обстрелы Харьковщины 23 июня

Следует отметить, что за сутки с 23 по 24 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали исполнять служебные обязанности в условиях военного времени. В общей сложности за сутки спасатели совершили 29 оперативных выездов, из которых на ликвидацию пожаров – 18, в том числе пожаров, вызванных обстрелами – 16.

Пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Киевском районе Харькова, а также Чугуевском, Изюмском, Харьковском и Богодуховском районах области. Горели частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, административные и производственные здания, а также экосистемы.

Утром 23 июня в городе Балаклея в результате обстрелов загорелись сразу около полусотни деревянных сараев, 4 гаража и автомобиль. Пожарное подразделение выехало на место пожара в 05:35, а уже в 07:49 огонь был ликвидирован.

В 07:46 один из снарядов попал в частный дом в Чугуеве. Там пострадали 4 человека. Пожар на площади 70 квадратных метров ликвидирован в 11:10.

Поселок Циркуны подвергся обстрелам около 20:00. Там произошло сразу 3 пожара. Горели 3 двухэтажных дома на общей площади 850 квадратных метров. Последняя ячейка пожара ликвидирована в 23:30.

В 22:40 вражеский снаряд попал в частный двор в городе Дергачи. Горели гараж, летняя кухня, хозяйственная постройка и 2 автомобиля на площади 80 метров квадратных. Пожар укрощен в 01:20.

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Уничтоженный оккупантами спорткомплекс – не первое спортивное сооружение в городе и Харьковской области, пострадавшее с начала войны. Так, ракетой был разбит спорткомплекс ХНУ имени Каразина "Унифехт", база футбольного клуба "Металлист 1925" в Высоком, аэроклуб в Коротиче.

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