Авиабомба попала в крышу и застряла на техническом этаже. Пиротехники еще раньше дезактивировали бомбу, но не могли снять из-за обстрелов. Об этом сообщила журналистка 24-го канала Анна Черненко с места событий.

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В Харькове достали из жилой многоэтажки авиабомбу. Настоящее чудо, что она не разорвалась. Это 9-этажка на Салтовке, 19 марта был авиаудар по жилому сектору Салтовки,

– сообщила журналистка.

Как удалось дезактивировать бомбу

Авиабомбу сняли с помощью аварийно-спасательного автомобиля, автопогрузчика, пиротехнического автомобиля, тяжелого автокрана. Работу выполняли около 10 саперов и спасателей.

К слову, саперы и ГСЧС работали под звук взрывов к северу от города. Сегодня Харьков тоже бомбили.

Это самая большая авиабомба, которую встречали саперы

Игорь Овчарук руководитель группы пиротехнических работ ГСЧС Харьковщины отметил, что это вид авиабомб самый большой, которые встречали саперы в городе.

Если бы она полностью сработала, так как ему нужно, подъезда бы, наверное, не было. Нам приходилось из города Харькова изъять 3 авиационные бомбы такой массы.

– рассказал Игорь Овчарук.

Пиротехники сняли с многоэтажки тяжелую авиабомбу / Фото Анны Черненко, 24 канал

Какая ситуация в Харькове сейчас

Российские военные не перестают обстреливать город и область. Так, 21 июня в результате атаки по Чугуеву погибли 6 мирных жителей.

В Харькове жители Харькова тоже слыхали звуки взрывов. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что россияне открыли артиллерийский огонь. В результате обстрелов в Индустриальном районе города пострадали 7 человек. Кроме того, в промышленной зоне на востоке Харькова вспыхнул пожар.

Сегодня собственно в Харькове тоже сообщали о взрывах. О последствиях обстрелов пока не сообщали.

Обратите внимание! Синегубов призвал харьковчан быть максимально осторожными. Он советует людям не выходить на улицу без крайней нужды.

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В тот же день, 21 июня, в результате обстрелов погиб 8-летний ребенок, который получил осколочные ранения. Трагедия произошла в селе Безруки Дергачевской общины .