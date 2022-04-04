Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире 24 канала. Он отметил, что освещение любой информации о вражеских ударах может стоить жизни.

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Братчук сообщил, что снова пришлось эмоционально обращаться и объяснять угрозу, кто-то все понял и удалил запрещенные материалы.

Вчера состоялся и "акт гражданского покаяния" – два лидера общественного мнения записали видеообращение, в котором извинились и подчеркнули, что в будущем не допустят повторения ситуации.

Пусть это будет уроком для всех, здесь не шутки – здесь война. Шутить над войной нельзя, тем более что сознательно или нет, такие люди работают корректировщиками вражеского огня,

– в очередной раз подчеркнул Сергей Братчук.

Что известно о последствиях обстрела Одессы: смотрите видео