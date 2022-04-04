Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук у ефірі 24 каналу. Він зазначив, що висвітлення будь-якої інформації про ворожі удари може коштувати життя.

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Братчук повідомив, що знову довелося емоційно звертатися та пояснювати загрозу, хтось усе зрозумів і видалив заборонені матеріали.

Вчора відбувся й "акт громадянського покаяння" – двоє лідерів громадської думки записали відеозвернення, у якому вибачились та наголосили, що у майбутньому не допустять повторення ситуації.

Нехай це буде уроком для всіх, тут не жарти – тут війна. Жартувати над війною не можна, тим паче, що свідомо або ні, такі люди працюють коригувальниками ворожого вогню,

– вкотре підкреслив Сергій Братчук.



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