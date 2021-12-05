Бывший советник третьего президента Украины Виктора Ющенко рассказал, что он говорил со спецназовцами "Беркута", когда те пытались взять активистов в кольцо и сужали его. Об этом Олег Рыбачук заявил в интервью 24 каналу.

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До сих пор неизвестно, кто дал команду

Олег Рыбачук заявил, что до сих пор неизвестно, кто на Банковой отдал "Беркуту" приказ нападать на студентов 30 ноября 2013 года. Это мог быть и глава тогдашней Администрации Президента Андрей Клюев.

Однако за 3 дня до нападения на студентов, когда "беркутовцы" пытались сузить кольцо, Рыбачук пытался донести им, что активисты и митингующие не представляют угрозы.

Они меня все знали и я им говорил: "Мы не являемся для вас угрозой, мы выполняем решение суда, мы не ставим никакие палатки, мы мирно протестуем, мы выступаем за европейский выбор. Здесь стоят ваши дети, эти дети для вас не угроза. Зачем вы, вооруженные до зубов, сужаете это кольцо? Вы офицеры",

– вспоминает Рыбачук.

Обратите внимание! Сайт 24 канала запустил проект "Баррикады достоинства", в котором напомнит о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспомним избиение студентов, "Марш миллионов", революционный Новый год, "Кровавое Крещение", первые смерти активистов, бурный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом будут говорить сами же майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, причастные к Майдану. Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Как это было: к теме предлагаем вспомнить разгон студентов на Майдане 30 ноября 2013 года: смотрите видео