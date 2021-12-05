Колишній радник третього президента України Віктора Ющенка розповів, що він говорив з спецпризначенцями "Беркуту", коли ті намагалися взяти активістів у кільце і звужували його. Про це Олег Рибачук заявив в інтерв'ю 24 каналу.

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Досі невідомо, хто дав команду

Олег Рибачук заявив, що досі невідомо достеменно, хто на Банковій віддав "Беркуту" наказ нападати на студентів 30 листопада 2013 року. Це міг бути й голова тодішньої Адміністрації Президента Андрій Клюєв.

Однак за 3 дні до нападу на студентів, коли "беркутівці" намагалися звузити кільце, Рибачук намагався донести їм, що активісти та мітингарі не є загрозою.

Вони мене всі знали і я їм казав: "Ми не є для вас загрозою, ми виконуємо рішення суду, ми не ставимо ніякі намети, ми мирно протестуємо, ми виступаємо за європейський вибір. Тут стоять ваші діти, ці діти для вас не загроза. Для чого ви, озброєні до зубів, звужуєте це кільце? Ви офіцери",

– згадує Рибачук.

Зверніть увагу! Сайт 24 каналу запустив проєкт "Барикади гідності" , в якому нагадає про страшні, але такі важливі дні для України. 8 років тому мільйони людей вийшли на Революцію Гідності, аби відстояти свої європейські права. Тому разом згадаємо побиття студентів, "Марш мільйонів", революційний Новий рік, "криваве Водохреще", перші смерті активістів, буремний лютий і вбивства Небесної Сотні. Про це говоритимуть самі ж майданівці, колишні студенти, родичі загиблих, юристи, священники та інші люди, що були дотичними до Майдану.



Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар .

Як це було: до теми пропонуємо згадати розгін студентів на Майдані 30 листопада 2013 року: дивіться відео