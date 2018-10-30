"Здесь семья со своими понятиями": военный рассказал о буднях на передовой

На Донбассе украинские бойцы продолжают давать отпор российским оккупантам и их наемникам. Двое украинских армейцев получили ранения за сутки в результате нападений на их позиции. По меньшей мере 9 обстрелов зафиксировали военные со стороны оккупированной части Донбасса. Также наши герои имеют еще одну заботу – приближаются дождь, поэтому готовят окопы и укрепляют блиндажи.

"Начинают обычную стрельбу, провокацию. Если мы адекватно отвечаем, то нам бывает прилетают подарочки калибра 82 миллиметра", – рассказал военнослужащий ВСУ Вячеслав.

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Военный рассказал о буднях на окраинах Горловки. Стреляют практически из всего-от автоматов до минометов, и бойцы Объединенных Сил к этому привыкли. Сейчас много внимания уделяют оборудованию блиндажей и траншей, чтобы в сезон дождей по ним не плавать.

Материал нужен! Либо доску класть, либо бетонировать. Ведь это же земля – пойдут дожди, она будет сыпаться. А что делать? Надо не останавливаться, надо идти туда дальше до границы, выгонять. И все, никто не будет плавать! А, если стоять на одном месте, то конечно будем плавать, это же как Первая Мировая – окопная война,

– отметил боец ВСУ.

Враг такими приготовлениями тоже занят, однако обе стороны друг другу мешают, все же война есть война, а здесь между солдатами ВСУ и пророссийскими боевиками несколько сотен метров.

Близко! Есть возможность куда подлезть, как залезть, где поработать. И большая концентрация огневых средств у них. Работают достаточно разумно, правильно, логично. И напряжения больше, чем в прошлый раз,

– рассказал военный Виталий.

То что на Востоке надо быть и автоматчиком, и копающим, и плотником никого не пугает. Опытные бойцы знают, все это вместе и есть "воин".

"Каста воинов она всегда отличалась. А сейчас она совсем другая. Не земледельцы, не земледельцы, не работники, здесь есть свой коллектив, свой организм, своя семья совсем другая, со своими соображениями, своими понятиями, со своим отношением друг к другу, братской помощью", – отметил украинский боец.