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      "Здесь семья со своими понятиями": военный рассказал о буднях на передовой

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      На Донбассе украинские бойцы продолжают давать отпор российским оккупантам и их наемникам. Двое украинских армейцев получили ранения за сутки в результате нападений на их позиции. По меньшей мере 9 обстрелов зафиксировали военные со стороны оккупированной части Донбасса. Также наши герои имеют еще одну заботу – приближаются дождь, поэтому готовят окопы и укрепляют блиндажи.

      "Начинают обычную стрельбу, провокацию. Если мы адекватно отвечаем, то нам бывает прилетают подарочки калибра 82 миллиметра", – рассказал военнослужащий ВСУ Вячеслав.

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      Военный рассказал о буднях на окраинах Горловки. Стреляют практически из всего-от автоматов до минометов, и бойцы Объединенных Сил к этому привыкли. Сейчас много внимания уделяют оборудованию блиндажей и траншей, чтобы в сезон дождей по ним не плавать.

      Материал нужен! Либо доску класть, либо бетонировать. Ведь это же земля – пойдут дожди, она будет сыпаться. А что делать? Надо не останавливаться, надо идти туда дальше до границы, выгонять. И все, никто не будет плавать! А, если стоять на одном месте, то конечно будем плавать, это же как Первая Мировая – окопная война,
      – отметил боец ВСУ.

      Враг такими приготовлениями тоже занят, однако обе стороны друг другу мешают, все же война есть война, а здесь между солдатами ВСУ и пророссийскими боевиками несколько сотен метров.

      Близко! Есть возможность куда подлезть, как залезть, где поработать. И большая концентрация огневых средств у них. Работают достаточно разумно, правильно, логично. И напряжения больше, чем в прошлый раз,
      – рассказал военный Виталий.

      То что на Востоке надо быть и автоматчиком, и копающим, и плотником никого не пугает. Опытные бойцы знают, все это вместе и есть "воин".

      "Каста воинов она всегда отличалась. А сейчас она совсем другая. Не земледельцы, не земледельцы, не работники, здесь есть свой коллектив, свой организм, своя семья совсем другая, со своими соображениями, своими понятиями, со своим отношением друг к другу, братской помощью", – отметил украинский боец.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Война на Донбассе Новости России Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил война
      Источник: 24 канал
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      Новости за 30 октября
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