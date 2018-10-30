02:07
31 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Адмірал Кузнєцов" на дні. Російський хітяра про небезпеку Хелловіну
      Вєсті Кремля
      21:24, 30 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      "Тут сім'я зі своїми поняттями": військовий розповів про будні на передовій

      143 Читать новость на русском

      На Донбасі українські бійці продовжують давати відсіч російським окупантам та їхнім найманцям. Двоє українських армійців отримали поранення за добу в результаті нападів на їхні позиції. Щонайменше 9 обстрілів зафіксували військові з боку окупованої частини Донбасу. Також наші герої мають ще один клопіт – наближаються дощ, тому готують окопи та укріпляють бліндажі.

      "Починають звичайну стрільбу, провокацію. Якщо ми адекватно відповідаємо, то нам буває прилітають подаруночки калібру 82 міліметри", – розповів військовослужбовець ЗСУ В'ячеслав.

      Читайте також: Командувач ООС розповів, коли очікує наступ проросійських бойовиків

      Військовий розповів про будні на околицях Горлівки. Стріляють майже з усього, від автоматів до мінометів, та бійці Об'єднаних Сил до цього звикли. Зараз багато уваги приділяють обладнанню бліндажів та траншей, щоб у сезон дощів ними не плавати.

      Матеріал треба! Або дошку класти, або бетонувати. Бо це ж земля – підуть дощі, вона буде сипатись. А що робити? Треба не зупинятись, треба йти туди далі до кордону, виганяти. І все, ніхто не буде плавати! А, якщо стояти на одному місці, то звісно будемо плавати, це ж як Перша Світова – окопна війна,
      – зазначив боєць ЗСУ.

      Ворог такими приготуваннями теж зайнятий, проте обидві сторони одна одній заважають, все ж війна є війна, а тут між вояками ЗСУ та проросійськими бойовиками кількасот метрів.

      Близько! Є можливість куди підлізти, як залізти, де попрацювати. І велика концентрація вогневих засобів у них. Працюють досить розумно, правильно, логічно. І напруження більше, ніж минулого разу,
      – розповів військовий Віталій.

      Те що на Сході треба бути і автоматником, і копачем, і теслею нікого не лякає. Досвічені бійці знають, усе це разом і є "воїн".

      "Каста воїнів вона завжди відрізнялась. А нині вона зовсім інакша. Не хлібороби, не землероби, не працівники, тут є свій колектив, свій організм, своя сім'я зовсім інакша, зі своїми розуміннями, своїми поняттями, зі своїм ставленням один до одного, допомогою братською", – зазначив український боєць. 

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України війна
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 30 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 30 жовтня: аварія з авіаносцем у Росії, звільнення моряків, смерть Черкаського
      30 жовтня , 22:02 Головні новини 30 жовтня: аварія з авіаносцем у Росії, звільнення моряків, смерть Черкаського
      Меркель іде: хто може стати наступним канцлером Німеччини
      30 жовтня , 21:04 Меркель іде: хто може стати наступним канцлером Німеччини
      Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      30 жовтня , 20:30 Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      Артем Овдієнко
      Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      30 жовтня , 20:01 Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      Яніна Ткачук
      Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      30 жовтня , 19:02 Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      Наталія Лебідь
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Біля КМДА згорів намет з майном активістів
       21 лютого 2014 , 00:06
      В Україні масово святкують День захисника Вітчизни
       23 лютого 2012 , 22:44
      Фотокор Associated Press відверто розповів про те, хто з п'яти Президентів України дійсно любить футбол
       17 жовтня 2016 , 12:00
      Головні новини футболу 8 квітня: Роналду та Грізманн обмінялись досягненнями в дербі, рекорд відвідуваності в УПЛ
       9 квітня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук