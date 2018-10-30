"Тут сім'я зі своїми поняттями": військовий розповів про будні на передовій

На Донбасі українські бійці продовжують давати відсіч російським окупантам та їхнім найманцям. Двоє українських армійців отримали поранення за добу в результаті нападів на їхні позиції. Щонайменше 9 обстрілів зафіксували військові з боку окупованої частини Донбасу. Також наші герої мають ще один клопіт – наближаються дощ, тому готують окопи та укріпляють бліндажі.

"Починають звичайну стрільбу, провокацію. Якщо ми адекватно відповідаємо, то нам буває прилітають подаруночки калібру 82 міліметри", – розповів військовослужбовець ЗСУ В'ячеслав.

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Військовий розповів про будні на околицях Горлівки. Стріляють майже з усього, від автоматів до мінометів, та бійці Об'єднаних Сил до цього звикли. Зараз багато уваги приділяють обладнанню бліндажів та траншей, щоб у сезон дощів ними не плавати.

Матеріал треба! Або дошку класти, або бетонувати. Бо це ж земля – підуть дощі, вона буде сипатись. А що робити? Треба не зупинятись, треба йти туди далі до кордону, виганяти. І все, ніхто не буде плавати! А, якщо стояти на одному місці, то звісно будемо плавати, це ж як Перша Світова – окопна війна,

– зазначив боєць ЗСУ.

Ворог такими приготуваннями теж зайнятий, проте обидві сторони одна одній заважають, все ж війна є війна, а тут між вояками ЗСУ та проросійськими бойовиками кількасот метрів.

Близько! Є можливість куди підлізти, як залізти, де попрацювати. І велика концентрація вогневих засобів у них. Працюють досить розумно, правильно, логічно. І напруження більше, ніж минулого разу,

– розповів військовий Віталій.

Те що на Сході треба бути і автоматником, і копачем, і теслею нікого не лякає. Досвічені бійці знають, усе це разом і є "воїн".

"Каста воїнів вона завжди відрізнялась. А нині вона зовсім інакша. Не хлібороби, не землероби, не працівники, тут є свій колектив, свій організм, своя сім'я зовсім інакша, зі своїми розуміннями, своїми поняттями, зі своїм ставленням один до одного, допомогою братською", – зазначив український боєць.