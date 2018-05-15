"Здесь живет Россия": в сети показали печальные фото из оккупированного Крыма
В сети показали новые фото из аннексированного Россией Крыма, на которых показаны почти безлюдный центральный железнодорожный вокзал в оккупированном Симферополе.
Соответствующие фотографии опубликовали на странице "Крым UA" в Twitter.
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Раньше тут бурлила жизнь, теперь живет Россия,
– говорится в подписи к фото.
Как видно на снимках, симферопольский вокзал поражает пустотой и отсутствием туристов несмотря на теплую майскую погоду.
Почти безлюдный вокзал в Симферополе
Источник: 24 Канал
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