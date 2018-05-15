"Здесь живет Россия": в сети показали печальные фото из оккупированного Крыма

В сети показали новые фото из аннексированного Россией Крыма, на которых показаны почти безлюдный центральный железнодорожный вокзал в оккупированном Симферополе.

Соответствующие фотографии опубликовали на странице "Крым UA" в Twitter.

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Раньше тут бурлила жизнь, теперь живет Россия,

– говорится в подписи к фото.

Как видно на снимках, симферопольский вокзал поражает пустотой и отсутствием туристов несмотря на теплую майскую погоду.



Почти безлюдный вокзал в Симферополе