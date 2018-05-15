"Тут живе Росія": у мережі показали сумні фото з окупованого Криму
У мережі показали нові світлини з анексованого Росією Криму, на яких показано майже безлюдний центральний залізничний вокзал в окупованому Сімферополі.
Відповідні світлини оприлюднили на сторінці "Крим UA" у Twitter.
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Раніше тут вирувало життя, тепер живе Росія,
– йдеться у підписі до фото.
Як видно на знімках, сімферопольський вокзал вражає пусткою та відсутністю туристів незважаючи на теплу травневу погоду.
Майже безлюдний вокзал у Сімферополі
Джерело: 24 Канал
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