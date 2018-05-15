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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Тут живе Росія": у мережі показали сумні фото з окупованого Криму

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Вокзал в окупованому Росією Сімферополі вражає пусткою
Вокзал в окупованому Росією Сімферополі вражає пусткою / Фото з Тwitter

У мережі показали нові світлини з анексованого Росією Криму, на яких показано майже безлюдний центральний залізничний вокзал в окупованому Сімферополі.

Відповідні світлини оприлюднили на сторінці "Крим UA" у Twitter.

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Раніше тут вирувало життя, тепер живе Росія,
– йдеться у підписі до фото. 

Як видно на знімках, сімферопольський вокзал вражає пусткою та відсутністю туристів незважаючи на теплу травневу погоду. 


Майже безлюдний вокзал у Сімферополі

 

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Сімферополь Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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