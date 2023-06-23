Вместе с генеральным директором Метинвеста Юрием Рыженковым меморандум о платформе подписали первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, представители компаний Primetals (Австрия), Fortescue – FMG (Австралия), Rothschild & Co (Франция) и потенциальные потребители продукции.

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Коалиция объединяет производителей оборудования, потребителей, финансовые учреждения, правительства и другие заинтересованные стороны. Главная цель объединения заключается в восстановлении украинской промышленности через экологическую, "зеленую" трансформацию производства стали, что позволит поддержать национальную экономику и население, и одновременно станет движущей силой для поддержки программы декарбонизации ЕС.

"Зеленая" сталь – ключевой элемент долговременной стратегии Группы. Ее часть – переход на использование окатышей DR-класса на металлургических заводах Метинвеста в Украине. Это наш "зеленый транзит". Мы готовы к этому переходу, готовы финансировать его в значительной степени после победы Украины в войне. Мы также с радостью станем партнерами в этом направлении,

– прокомментировал присоединение Метинвеста к платформе Юрий Рыженков.

Перед подписанием меморандума участники коалиции и эксперты рынка приняли участие в круглом столе "Зеленая" сталь: восстановление украинской промышленности и ее интеграция в европейские экологические производственные цепочки". Среди докладчиков, кроме представителя Метинвеста, были:

Ростислав Шурма, заместитель руководителя Офиса президента Украины,

Нил Джонсон, директор промышленности Департамента бизнеса и торговли Великобритании,

Виджай Гоял, генеральный директор Arcelor Mittal CIS;

Саймон Томпсон, старший советник компании Rothschild & Co;

Фиона Сагден, директор Fortescue Future Industries;

Джанпьеро Наччи, директор по устойчивому бизнесу и инфраструктуре ЕБРР;

Джулия Рейно, старший директор Breakthrough Energy.

"Мы стоим на пороге больших возможностей. Создание полного цикла производства "зеленой" стали в Украине вполне возможно. И это именно то, что сделает и Украину, и страны ЕС сильнее. Мы раньше говорили, что при послевоенной реконструкции Украину следует рассматривать как часть Европейского союза, как часть его производственной цепочки. Именно поэтому участие Украины в инициативе по развитию "зеленой" стали обладает большим потенциалом", – подчеркнул Юрий Рыженков.

По его словам, цепочка создания такой продукции предполагает доступность железной руды, энергии и рынков сбыта.

Сегодня мы полностью обеспечены только железной рудой. Над внедрением других процессов должны работать вместе с украинским правительством, бизнесом и партнерами. Например, украинский рынок энергоресурсов все еще находится на этапе становления и внедрения соответствующей регуляторной базы. Также важен вопрос доступа к рынкам, и в частности к рынкам капитала. На данный момент большинство производителей стали ЕС пытаются обеспечить поставки DRI-окатышей. И этот момент – время для альянсов. Пора объединяться поставщикам руды и производителям стали в ЕС,

– отметил Юрий Рыженков.

В рамках реализации стратегии «зеленого» перехода Группа планирует работать в двух главных направлениях:

улучшить качество железорудной продукции до DR-класса с постепенным увеличением мощностей по ее производству;

переоборудовать цеха "Запорожстали" и "Каметстали" для более экологичного электросталеплавильного способа производства стали из окатышей DRI-класса (с перспективой перехода на водород, в частности произведенный с помощью возобновляемой энергетики), а также расширить линейку прокатной продукции.

По оценкам участников круглого стола, стоимость среднесрочной стратегии "зеленого" перехода до 2035 года составляет около 35 миллиардов долларов США. Такие инвестиции обеспечат производство до 15 миллионов тонн "зеленой" стали в год.

Ukraine Recovery Conference (URC) стала третьим с начала большой войны масштабным международным мероприятием, посвященным послевоенному восстановлению Украины, после конференций в Лугано и Риме. Помимо перехода на "зеленую" сталь, во время лондонской конференции обсуждались следующие темы:

быстрое восстановление разрушенной инфраструктуры;

долгосрочное восстановление;

реформы для послевоенного восстановления и развития торговли и инвестиций;

инвестиции в человеческий капитал;

восстановление и послевоенная стратегия развития энергетики;

механизмы страхования частных инвестиций;

послевоенное восстановление жилья;

цифровое восстановление и развитие технологического сектора;

роль местных властей в восстановлении Украины;

гуманитарное разминирование.

Конференцию открывал премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский, выступавший дистанционно.