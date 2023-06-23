Разом із генеральним директором Метінвесту Юрієм Риженковим меморандум про платформу підписали перший віцепрем'єр-міністр – іністр економіки України Юлія Свириденко, представники компаній Primetals (Австрія), Fortescue – FMG (Австралія), Rothschild & Co (Франція) та потенційні споживачі продукції.

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Коаліція об'єднує виробників обладнання, споживачів, фінансові установи, уряд та інші зацікавлені сторони. Головна мета об'єднання полягає у відновленні української промисловості через екологічну, "зелену" трансформацію виробництва сталі, що дасть змогу підтримати національну економіку та населення, водночас ставши рушієм для підтримки програми декарбонізації ЄС.

"Зелена" сталь – ключовий елемент довготривалої стратегії Групи. Її частиною є перехід на використання окатків DR-класу на металургійних заводах Метінвесту в Україні. Це наш "зелений транзит". Ми готові до цього переходу, готові його фінансувати значною мірою після перемоги України у війні. Ми також радо станемо партнерами в цьому напрямі,

– прокоментував приєднання Метінвесту до платформи Юрій Риженков.

Перед підписанням меморандуму учасники коаліції та експерти ринку взяли участь у круглому столі на тему: "Зелена" сталь: відбудова української промисловості та її інтеграція в європейські екологічні виробничі ланцюги". Серед доповідачів, окрім представника Метінвесту, були:

Ростислав Шурма, заступник керівника Офісу президента України;

Ніл Джонсон, директор промисловості Департаменту бізнесу та торгівлі Великої Британії;

Віджай Гоял, генеральний директор Arcelor Mittal CIS;

Саймон Томпсон, старший радник компанії Rothschild & Co;

Фіона Сагден, директор Fortescue Future Industries;

Джанп'єро Наччі, директор зі сталого бізнесу та інфраструктури ЄБРР;

Джулія Рейно, старший директор Breakthrough Energy.

"Ми стоїмо на порозі великих можливостей. Створення повного циклу виробництва "зеленої" сталі в Україні є цілком можливим. І це саме те, що зробить і Україну, і країни ЄС сильнішими. Ми раніше казали, що під час повоєнної реконструкції Україну треба розглядати як частину Європейського Союзу, як частину його виробничого ланцюга. Саме тому участь України в ініціативі з розвитку "зеленої" сталі має великий потенціал", – наголосив Юрій Риженков.

За його словами, ланцюжок створення такої продукції передбачає доступність залізної руди, енергії та ринків збуту.

Сьогодні ми повністю забезпечені лише залізною рудою. Над впровадженням інших процесів повинні працювати разом з українським урядом, бізнесом і партнерами. Для прикладу, український ринок енергоресурсів все ще перебуває на етапі становлення і впровадження відповідної регуляторної бази. Також важливим є питання доступу до ринків, і зокрема ринків капіталу. Зараз більшість виробників сталі ЄС намагаються забезпечити постачання DRI-окатків. І цей момент – час для альянсів. Час об'єднуватися постачальникам руди й виробникам сталі в ЄС,

– відзначив Юрій Риженков.

У межах реалізації стратегії "зеленого" переходу Група планує працювати у двох головних напрямах:

покращити якість залізорудної продукції до DRкласу з поступовим збільшенням потужностей з її виробництва;

переобладнати цехи "Запоріжсталі" та "Каметсталі" для більш екологічного електросталеплавильного способу виробництва сталі з окатків DRIкласу (з перспективою переходу на водень, зокрема вироблений за допомогою відновлюваної енергетики), а також розширити лінійку прокатної продукції.

За оцінками учасників круглого столу, вартість середньострокової стратегії "зеленого" переходу до 2035 року становить близько 35 мільярдів доларів США. Такі інвестиції забезпечать виробництво до 15 мільйонів тонн "зеленої" сталі на рік.

Ukraine Recovery Conference (URC) стала третім від початку великої війни масштабним міжнародним заходом, який присвячено повоєнній відбудові України, після конференцій у Лугано та Римі. Крім переходу на "зелену" сталь, під час лондонської конференції обговорювалися такі теми:

швидке відновлення зруйнованої інфраструктури;

довгострокове відновлення;

реформи для повоєнної відбудови та розвитку торгівлі й інвестицій;

інвестиції у людський капітал;

відбудова та повоєнна стратегія розвитку енергетики;

механізми страхування приватних інвестицій;

повоєнна відбудова житла;

цифрова відбудова та розвиток технологічного сектору;

роль місцевої влади у відбудові України;

гуманітарне розмінування.

Конференцію відкривав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський, який виступав дистанційно.