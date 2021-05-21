Депутат от "Слуги народа" Никита Потураев в программе "6/9" рассказал, что проблема зеленого тарифа заключается в том, что в этой сфере есть много иностранных инвесторов. Однако ответственностью государства является то, что уже около 20 лет никто не пересматривал ставку рентной платы.

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Для всех должны быть равные условия

По словам Потураева, цивилизованное государство не может, например, для Рината Ахметова назначать один тариф, а для иностранных инвесторов другой. Нардеп отметил, что для всех должны быть равные правила игры.

Проблема в том, что в зеленой энергетике не только господин Ахметов один сидит. Там есть иностранные инвесторы,

– подчеркнул депутат.

По мнению Потураева, стоит поэтапно снижать зеленый тариф в понятном плане и создавать равные для всех условия, как это делают в европейских странах.

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Обратите внимание! Ставку зеленого тарифа периодически устанавливает Нацкомиссия по регулированию электроэнергетики Украины.

Полный выпуск программы "6/9": смотрите видео