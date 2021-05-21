Депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв у програмі "6/9" розповів, що проблема зеленого тарифу полягає в тому, що в цій сфері є багато іноземних інвесторів. Однак відповідальністю держави є те, що вже близько 20 років ніхто не переглядав ставку рентної плати.

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Для всіх мають бути рівні умови

За словами Потураєва, цивілізована держава не може, наприклад, для Ріната Ахметова призначати один тариф, а для іноземних інвесторів інший. Нардеп зауважив, що для всіх мають бути рівні правила гри.

Проблема в тому, що в зеленій енергетиці не лише пан Ахметов один сидить. Там є іноземні інвестори,

– наголосив депутат.

На думку Потураєва, варто поетапно знижувати зелений тариф у зрозумілому плані та створювати рівні для всіх умови, як це роблять у європейських країнах.

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Зверніть увагу! Ставку зеленого тарифу періодично встановлює Нацкомісія з регулювання електроенергетики України.

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