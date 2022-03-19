Она призвала Раду стать посредником в организации гуманитарных коридоров. Также попросила содействовать в помощи украинцам, которые бегут от войны.

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Зеленская обратилась во Всемирный совет церквей

Елена Зеленская обратилась в ВСЦ как к организации, призванной проповедовать мир и братство. Она просит быть голосом тех, кто страдает от войны.

Донесите до членов Всемирного совета церквей важность исповедания справедливости и мира на нашей земле, что идет от веры в Бога. Прошу вас и членов ВСЦ донести свой голос с осуждением войны и призывом к защите мирного населения,

– отметила первая леди Украины.

Отметим, с первого дня войны Елена Зеленская работает над гуманитарной поддержкой украинцев – активно взаимодействует с международными организациями и первыми леди других стран. Также оказывает помощь детям и матерям.

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