Вона закликала Раду стати посередником в організації гуманітарних коридорів. Також попросила сприяти в допомозі українцям, які втікають від війни.

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Зеленська звернулася до Всесвітньої ради церков

Олена Зеленська звернулася до ВРЦ як до організації, що покликана проповідувати мир і братерство. Вона просить бути сьогодні голосом тих, хто страждає від війни.

Донесіть до членів Всесвітньої ради церков важливість сповідування справедливості та миру на нашій землі, що йде з віри в Бога. Прошу вас і членів ВРЦ донести свій голос із засудженням війни та закликом до захисту мирного населення,

– зазначила перша леді України.