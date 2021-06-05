Зеленская приобрела квартиру в элитном жилом комплексе "Император" еще в 2013 году. Как объяснили в ОП, первая леди не является органом государственной власти, а все граждане Украины, которые получили недвижимость на полуострове до 2014 года, могут ее хранить.

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Путин присвоил дачу Брежнева

По информации СМИ, Владимир Путин присвоил себе дачу в Крыму, которая когда-то была любимым имением Леонида Брежнева. Лесная территория всей резиденции составляет более 26 гектаров. На ней расположено несколько корпусов, которые видны с моря.

У крымчан забирают землю

В 2020 году Владимир Путин подписал указ, запрещающий владеть землей в Крыму всем иностранцам, в частности, украинцам. В 2021 году закон вступил в силу, поэтому процесс отчуждения начался. Под "горячую руку" попали крымчане, которые не взяли российский паспорт.

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Причалы на полуострове продолжают разрушаться

Оккупационные власти Крыма обещают отремонтировать уничтоженные морские пристани. Однако пока, из-за опасности, их просто перекрывают или ограждают. Причалы, к которым ранее швартовались сотни судов, закрыты.

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