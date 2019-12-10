Зеленская инициирует присоединение Украины к "Партнерству Биарриц": что это такое
Первая леди Елена Зеленская призвала президента и правительство присоединить Украину к международному "Партнерству Биарриц", основанному странами G7 для утверждения гендерного равенства.
Зеленская считает, что идея присоединения Украины к "этой замечательной инициативе" является вполне логичной, сообщает Укринформ.
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"Хочу поделиться с вами новостью относительно дальнейших шагов Украины на пути к присоединению. Во-первых, я инициирую присоединение Украины к международному "партнерству Биарриц". Обращаюсь с призывом к президенту и Кабинету министров", – сказала первая леди во время открытия третьего Украинского женского конгресса.
Собрание Украинского женского конгресса / Фото Укринформ
Координатор рабочей группы подготовит письмо на имя президента с просьбой уполномочить вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу провести процесс присоединения.
17 декабря в Париже Кулеба передаст письмо с желанием Украины присоединиться министру гендерной политики Франции. После этого в Украине соответствующие органы разработают план действий по конкретным обязанностям государства в рамках поддержки присоединения.
Я уверена, что Украина имеет все возможности и права быть рядом с мировыми лидерами в борьбе за гендерное равенство,
– подчеркнула Зеленская.
Что такое "Партнерство Биарриц"
"Партнерство Биарриц" было основано 25 августа 2019 года лидерами G7 для обеспечения гендерного равенства. Это рекомендации по продвижению гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девушек.
Определены 79 лучших законодательных практик в сфере гендерного равенства в 4 секторах во всех регионах мира: борьба с насилием, расширение экономических возможностей, образование и здравоохранение, ликвидация дискриминации.
Страны, которые берут на себя обязательства через "Партнерство Биарриц", должны принять и внедрить прогрессивные законодательные меры по гендерному равенству:
- остановить гендерно обусловленное насилие;
- обеспечить справедливое и качественное образование и здравоохранение для женщин и девушек;
- содействовать расширению экономических возможностей женщин и девушек;
- обеспечить полное равенство между женщинами и мужчинами в государственной политике.
На сегодня более 2,5 миллиарда женщин и девушек во всем мире испытывают на себе влияние дискриминационного законодательства и отсутствия правовой защиты.