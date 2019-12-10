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      Зеленская инициирует присоединение Украины к "Партнерству Биарриц": что это такое

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      Елена Зеленская инициирует присоединение Украины к "партнерству Биарриц", основанному для утверждения гендерного равенства / ukrinform.ua

      Первая леди Елена Зеленская призвала президента и правительство присоединить Украину к международному "Партнерству Биарриц", основанному странами G7 для утверждения гендерного равенства.

      Зеленская считает, что идея присоединения Украины к "этой замечательной инициативе" является вполне логичной, сообщает Укринформ.

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      "Хочу поделиться с вами новостью относительно дальнейших шагов Украины на пути к присоединению. Во-первых, я инициирую присоединение Украины к международному "партнерству Биарриц". Обращаюсь с призывом к президенту и Кабинету министров", – сказала первая леди во время открытия третьего Украинского женского конгресса.

      Олена Зеленська Український жіночий конгрес
      Собрание Украинского женского конгресса / Фото Укринформ

      Координатор рабочей группы подготовит письмо на имя президента с просьбой уполномочить вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу провести процесс присоединения.

      17 декабря в Париже Кулеба передаст письмо с желанием Украины присоединиться министру гендерной политики Франции. После этого в Украине соответствующие органы разработают план действий по конкретным обязанностям государства в рамках поддержки присоединения.

      Я уверена, что Украина имеет все возможности и права быть рядом с мировыми лидерами в борьбе за гендерное равенство,
      – подчеркнула Зеленская.

      Что такое "Партнерство Биарриц"

      "Партнерство Биарриц" было основано 25 августа 2019 года лидерами G7 для обеспечения гендерного равенства. Это рекомендации по продвижению гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девушек.

      Определены 79 лучших законодательных практик в сфере гендерного равенства в 4 секторах во всех регионах мира: борьба с насилием, расширение экономических возможностей, образование и здравоохранение, ликвидация дискриминации.

      Страны, которые берут на себя обязательства через "Партнерство Биарриц", должны принять и внедрить прогрессивные законодательные меры по гендерному равенству:

      • остановить гендерно обусловленное насилие;
      • обеспечить справедливое и качественное образование и здравоохранение для женщин и девушек;
      • содействовать расширению экономических возможностей женщин и девушек;
      • обеспечить полное равенство между женщинами и мужчинами в государственной политике.

      На сегодня более 2,5 миллиарда женщин и девушек во всем мире испытывают на себе влияние дискриминационного законодательства и отсутствия правовой защиты.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Елена Зеленская Гендерное равенство
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